«Ростов» не планирует выкупать Сильянова, игрок хочет вернуться в «Локомотив»

«Ростов» не планирует выкупать у столичного «Локомотива» защитника «Локомотива» Александра Сильянова. 22-летний защитник, напомним, выступает за команду Валерия Карпина на правах аренды, а сам он принадлежит столичному «Локо».

По информации «Чемпионата», молодой игрок после завершения текущего сезона хочет вернуться в свой клуб. К тому же, «жёлто-синие» должны были озвучить сумму выкупа игрока для «Локомотива» до 1 мая текущего года, но до сих пор боссы дончан так этого и не сделали.

Поэтому в следующем сезоне Сильянов с большой вероятностью вернётся в Москву.

Кстати, в сезоне текущем на счету молодого игрока 32 официальных матча за свой клуб – в них ему удалось два раза отметиться голом и один раз – ассистом.

Агент Сильянова отреагировал на информацию о трансфере игрока в «Зенит»