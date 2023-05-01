Карпин назвал диагноз Щетинина – футболиста госпитализировали после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии полузащитника Кирилла Щетинина. 21-летний полузащитник получил травму головы в игре Премьер-лиги против «Спартака», после чего его срочно госпитализировали.

«Щетинину не разрешили лететь на самолёте, вчера он выехал в Ростов‑на‑Дону на машине и уже приехал в город. У него диагностировали сотрясение мозга. Что касается участия в ближайшей игре, сказать пока не могу», - сказал Карпин, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Ближайший матч чемпионата России «Ростов» проведёт в субботу, 6 мая, - против «Факела» на своём поле. На текущий момент команда Карпина располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» ростовчане отстают на 11 зачётных баллов.