Бывший финский полузащитник ЦСКА, «Ростова» и «Рубина» Роман Ерёменко сменил один финский клуб на другой. 36-летний игрок присоединился к «Хонке», заключив трудовое соглашение до конца сезона.

Напомним, что минувшим летом Ерёменко стал игроком клуба финского ХИФК, подписав с финнами контракт до конца сезона. Его он покинул в январе 2023 года, отметившись лишь двумя голами и одним ассистом.

Ерёменко 36 лет, финн не выступает в России с 2021 года, последним его клубом в РПЛ был «Ростов», в котором он находился с 2019 года.

Ранее отец Ерёменко заявлял, что его сыном больше не интересовались в России.