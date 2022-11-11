Бальде поддержал сборную Сенегала перед ЧМ-2022

Форвард столичного «Спартака» Кейта Бальде выразил поддержку своим партнёрам по сборной Сенегала накануне катарского чемпионата мира.

«Во мне радость от того, что мою страну на ЧМ-2022 представят эти фантастические 26 ребят и вся делегация, которая для меня как семья. Сенегал для меня означает счастье, смирение, радость, жертвенность, семью. Сенегал — это мой дом. В ближайшие недели моё сердце будет дома, вместе с ребятами, в Катаре. Я буду чувствовать себя 27-м игроком команды, но прежде всего я буду первым болельщиком этих цветов, чрезвычайно гордым видеть чемпионов Африки, сражающихся на поле за эту великую страну», – написал игрок в своих социальных сетях.

По словам Бальде, у него нет грусти в день объявления состава. Также футболист поблагодарил тренерский штаб национальной команды и «Спартак» за поддержку, оказанную в столь сложный для спортсмена момент.

Напомним, что новичок «красно-белых» не попал в заявку Сенегала из-за недавней дисквалификации, которая оставила его вне футбола на три месяца. В Россию на предыдущий мундиаль Бальде ездил.

