Ван Дейк рассказал, с какой сборной хотел бы сыграть на чемпионате мира

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Виргил ван Дейк высказался о предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

По мнению 31-летнего футболиста, ни один матч на групповом этапе мундиаля не дастся «оранжевым» легко. Напомним, что соперниками Нидерландов по группе А станут команды Сенегала, Катара и Эквадора.

«Я думаю, что матч с Сенегалом будет самым сложным в группе. Эквадор — тоже очень сильный соперник и играет иначе, чем другие сборные. Каждая игра будет новым вызовом для нас, и легко нам не будет», — цитирует ван Дейка пресс-служба ФИФА.

Также футболист отметил, что на чемпионате мира хотел бы встретиться со сборной Бразилии.

Свой первый матч на турнире Нидерланды проведут 21 ноября против Сенегала. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.