Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ван Дейк рассказал, с какой сборной хотел бы сыграть на чемпионате мира

20 Ноября 2022 • 13:29 Комментировать
Сенегал
...
Нидерланды
1 5.70 X 3.70 2 1.65
21.11 19:00

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Виргил ван Дейк высказался о предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

По мнению 31-летнего футболиста, ни один матч на групповом этапе мундиаля не дастся «оранжевым» легко. Напомним, что соперниками Нидерландов по группе А станут команды Сенегала, Катара и Эквадора.

«Я думаю, что матч с Сенегалом будет самым сложным в группе. Эквадор — тоже очень сильный соперник и играет иначе, чем другие сборные. Каждая игра будет новым вызовом для нас, и легко нам не будет», — цитирует ван Дейка пресс-служба ФИФА.

Также футболист отметил, что на чемпионате мира хотел бы встретиться со сборной Бразилии.

Свой первый матч на турнире Нидерланды проведут 21 ноября против Сенегала. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Виргил Ван Дейк сборная Нидерландов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕНЕГАЛ НИДЕРЛАНДЫ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.11.22 в 19:00
Катар Катар
Эквадор Эквадор
3.45 3.40 2.18
Видео
21.11.22 в 16:00
Англия Англия
Иран Иран
1.35 5.20 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Ноября
14:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ковтун: «У сборной России был бы шанс выйти в плей-офф ЧМ-2022»
14:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ещенко назвал топ-4 фаворита ЧМ-2022
14:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис: «Мировому футболу начхать на отсутствие России» 1
14:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборная Австралии потеряла форварда перед стартом чемпионата мира
14:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Главный тренер сборной Германии рассказал о целях команды на чемпионате мира
14:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Уилкшир: «Сомневаюсь, что Россия претендовала бы на победу на чемпионате мира»
14:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ришарлисон назвал фаворитов чемпионата мира
13:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам решил не заменять Бензема в заявке сборной Франции
13:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Бельгии проведёт два матча ЧМ-2022 без Лукаку
13:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Дейк рассказал, с какой сборной хотел бы сыграть на чемпионате мира
13:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Реал» будет следить за игроком сборной Германии на ЧМ-2022
13:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гнабри рассказал о состоянии Мюллера перед ЧМ-2022
13:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ришарлисон: «Приложим все силы, чтобы выиграть ЧМ»
13:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер сборной Бразилии высказался о ЧМ-2022
12:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хомуха: «На чемпионате мира выстрелить могут Бразилия с Аргентиной» 1
Все новости
Рекомендуем