Янссен: «Не время говорить о Промесе»

Форвард сборной Нидерландов Винсент Янссен высказался об отсутствии в заявке команды лидера столичного «Спартака» Куинси Промеса.

«Промес? Не время говорить о нём. Мы выиграли первую игру и это самое важное. Он лучший бомбардир в России и мог бы нам помочь? Мне действительно нечего больше сказать по поводу Куинси», — заявил нападающий бельгийского «Антверпена» в интервью «Чемпионату». Также Янссен прокомментировал успех во встрече с Сенегалом, отметив, что до первого забитого мяча Нидерландам было тяжело.

Напомним, что подопечные Луи ван Галя начали свой путь на катарском мундиале с победы со счётом 2:0.