Губерниев заявил, какая сборная может стать открытием ЧМ-2022

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, какая сборная станет открытием чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Открытием станут Нидерланды. Они даже Промеса не взяли — и без него грозятся справиться! Давно они нигде не сверкали. В Катаре могут», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Нидерландов сыграет против Сенегала, встреча состоится 21 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени. Следующими соперниками нидерландской команды станут Эквадор и Катар, которые откроют турнир своим очным противостоянием (20 ноября в 19:00 по мск).