Полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх не поедет на чемпионат мира со сборной Нидерландов. Такое решение принял главный тренер «оранжевых» Луи ван Галь. Об этом сообщает журналист Мики Вервей в социальных сетях.

Решение ван Галя связано с тем, что Гравенберх в нынешнем сезоне получает недостаточно игровой практики в составе мюнхенской «Баварии», в которую перебрался летом из амстердамского «Аякса».

Напомним, Гравенберх ранее регулярно вызывался в сборную, но это не помогло молодому футболисту попасть в итоговую заявку на чемпионат мира. Ранее сообщалось, что Райан недоволен своим положением в мюнхенской «Баварии».