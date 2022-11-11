Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Гравенберх не поедет на чемпионат мира

11 Ноября 2022 • 13:18 Комментировать
Шальке 04
...
Бавария
1 17.00 X 7.90 2 1.15
12.11 20:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх не поедет на чемпионат мира со сборной Нидерландов. Такое решение принял главный тренер «оранжевых» Луи ван Галь. Об этом сообщает журналист Мики Вервей в социальных сетях.

Решение ван Галя связано с тем, что Гравенберх в нынешнем сезоне получает недостаточно игровой практики в составе мюнхенской «Баварии», в которую перебрался летом из амстердамского «Аякса».

Напомним, Гравенберх ранее регулярно вызывался в сборную, но это не помогло молодому футболисту попасть в итоговую заявку на чемпионат мира. Ранее сообщалось, что Райан недоволен своим положением в мюнхенской «Баварии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Райан Гравенберх сборная Нидерландов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШАЛЬКЕ 04 БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.22 в 22:30
Боруссия М Боруссия М
Боруссия Д Боруссия Д
3.00 3.80 2.27
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Ноября
13:18 · Германия. Бундеслига
Гравенберх не поедет на чемпионат мира
11:06 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» предложила новый контракт игроку, за которым охотятся европейские гранды
10:49 · Германия. Бундеслига
Мукоко интересен шести европейским грандам
10:03 · Германия. Бундеслига
Гётце прокомментировал попадание в заявку сборной Германии на ЧМ-2022
08:35 · Германия. Бундеслига
Румменигге возвращается в «Баварию»
10 Ноября
22:36 · Германия. Бундеслига
Упамекано – о травме Мане: «Неприятная ситуация, но он невероятно силён духом»
21:44 · Германия. Бундеслига
Павар не против ухода из «Баварии»
21:07 · Германия. Бундеслига
Упамекано – о попадании в заявку сборной Франции на ЧМ-2022: «Я не нервничал, но был очень рад»
20:44 · Германия. Бундеслига
Флик объяснил, почему не включил Хуммельса в заявку сборной Германии на ЧМ-2022 1
18:58 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» предложит Чупо-Мотингу 5 млн евро в год
16:32 · Германия. Бундеслига
​Крузе раскрыл пикантную подробность из жизни сборной Германии на победном чемпионате мира
16:11 · Россия. Премьер-лига
Агент: «В данный момент я не вижу возможности для Адеми вернуться в Россию»
15:56 · Германия. Бундеслига
​Гвардиол получил перелом носа
13:59 · Германия. Бундеслига
Хуммельс не поедет на чемпионат мира
13:18 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Ливерпуль» претендуют на форварда сборной Германии
Все новости
Рекомендуем