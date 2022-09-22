Ван Галь: «Африканские сборные не играют как команда»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной Сенегала. Напомним, поединок должен состояться 21 ноября в Катаре.

«Я пока не готовился к Сенегалу, но разумеется, я знаю Садио Мане. Он не единственный топ-футболист в своей сборной. Обычно проблема африканских команд заключалась в том, что они не играют как команда, но за последние годы этот аспект улучшился», – цитирует ван Галя NOS.

Сегодня сборной Нидерландов предстоит сыграть в Лиге наций против Польши в Варшаве. Матч стартует в 21:45 по московскому времени.