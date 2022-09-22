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Чемпионат мира по футболу 2022

Ван Галь: «Африканские сборные не играют как команда»

 
22 Сентября 2022 • 11:53 Комментировать
Сенегал
...
Голландия
1 5.50 X 3.80 2 1.65
21.11 13:00

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной Сенегала. Напомним, поединок должен состояться 21 ноября в Катаре.

«Я пока не готовился к Сенегалу, но разумеется, я знаю Садио Мане. Он не единственный топ-футболист в своей сборной. Обычно проблема африканских команд заключалась в том, что они не играют как команда, но за последние годы этот аспект улучшился», – цитирует ван Галя NOS.

Сегодня сборной Нидерландов предстоит сыграть в Лиге наций против Польши в Варшаве. Матч стартует в 21:45 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь Сборная Сенегала Сборная Нидерландов
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СЕНЕГАЛ ГОЛЛАНДИЯ
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