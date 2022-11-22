Агент форварда «Спартака» Бальде: «С Кейта сборная Сенегала была бы лучше»

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы форварда московского «Спартака» Кейта Бальде, высказался о вчерашнем поражении сборной Сенегала от Нидерландов в матче первого тура группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Мне жаль их, но Нидерланды были слишком сильны. Команде не хватало Бальде? Сенегал - топ-команда с Кейта, но и без него. Конечно, с Кейта было бы лучше», - передает слова агента Metaratings.ru.

Напомним, что Бальде сейчас отбывает дисквалификацию за нарушение процедуры допинг-контроля.

Матч между сборными Сенегала и Нидерландов завершился победой представителя Европы со счетом 0:2.