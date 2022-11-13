Янссен – о вызове в сборную Нидерландов: «Это великий момент в моей карьере»

Лучший бомбардир «Антверпена» Винсент Янссен был вызван в сборную Нидерландов на предстоящий чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Я сильно горжусь этим, это великий момент в моей карьере, с нетерпением жду начала турнира», - цитирует Янссена Voetbalkrant.

В нынешнем сезоне Янссен забил 8 голов и отдал три голевые передачи в 16 матчах за «Антверпен», который в настоящее время занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. Нидерландский нападающий перешёл в «Антверпен» летом из мексиканского «Монтеррея», где забил 24 гола в 94 матчах.

Нидерланды на ЧМ-2022 сыграют с Сенегалом, Эквадором и Катаром в группе A.