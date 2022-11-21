Нидерланды не проигрывают при ван Гале 16 матчей подряд

Победа над сборной Сенегала продлила беспроигрышную серию сборной Нидерландов при Луи ван Гале до 16 матчей. Напомним, сегодня в Катаре «оранжевые» победили Сенегал – 2:0. Оба гола они забили в концовке встречи – отличились Коди Гакпо и Дэви Классен.

Опытный Луи ван Галь возглавил команду Нидерландов в конце лета 2021 года. При нём у сборной 12 побед и четыре ничьих.

Следующий матч в Катаре Нидерланды сыграют 25 ноября. Соперник – сборная Эквадора, которая на старте мундиаля уверенно обыграла Катар – 2:0.

Кстати, на чемпионате мира 2014 года, который проходил в Бразилии, сборная Нидерландов под руководством Луи ван Галя взяла бронзовые медали, оставив на четвёртом месте домашнего турнира сборную Бразилии.