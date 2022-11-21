Нопперт: «Мы хотим стать чемпионами мира»

Голкипер сборной Нидерландов Андрис Нопперт прокомментировал победу своей команды над Сенегалом (2:0). Сегодня вечером «оранжевым» улыбнулась удача – на последних минутах встречи с африканцами они дожали оппонентов и добыли ценные три очка. Отличились Коди Гакпо и Дэви Классен. Теперь подопечные Луи ван Галя вместе с Эквадором возглавили квартет А – у обеих сборных по три очка.

«Мы играли не идеально, однако даже в такой ситуации мы нашли способ победить. В этом турнире мы хотим пройти очень далеко. Мы хотим стать чемпионами мира. Иначе сюда не стоило приезжать», – цитирует NOS.nl футболиста.

25 ноября Нидерланды в группе А встретятся с триумфаторами матча открытия – сборной Эквадора. Катар сыграет с Сенегалом.