Агент Гакпо прокомментировал победу над Сенегалом

Кеес Плугсма, представитель молодого таланта ПСВ Коди Гакпо, высказался о перформансе своего клиента в победном матче ЧМ-2022 против Сенегала.

«Крутое выступление для Гакпо! Ожидал ли я такого? Конечно! Он очень хороший игрок, провёл отличный матч. Забить этот гол было непросто, но он справился! Теперь он завоевал большой кредит доверия», — заявил агент футболиста в интервью «Спорт-Экспрессу». Также он отметил выступление всего состава «оранжевых». По его словам, прогнозировать исход выступления Нидерландов в Катаре ещё рано.

Напомним, что Коди Гакпо является целью многих топ-клубов. Его мяч в ворота Сенегала позволил подопечным Луи ван Галя одержать победу со счётом 2:0. Уже в компенсированное время Дэви Классен установил окончательный счёт.