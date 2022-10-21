Гус Тиль попал в расширенную заявку сборной на ЧМ-2022, Промес – нет

Бывший атакующий полузащитник московского «Спартака», ныне выступающий за нидерландский ПСВ, Гус Тиль попал в расширенную заявку сборной Голландии на чемпионат мира – 2022. Нападающий «красно-белых» Куинси Промес остался вне этого списка.

Показатели Гуса Тиля в национальной команде следующие: пять проведённых матчей с 2018 года и один гол; Промеса: 50 игр с 2014 года и семь забитых мячей.

Сборной Голландии на ЧМ-2022 предстоит сразиться с национальными командами Сенегала, Эквадора и Катара. Для нидерландского коллектива турнир начнётся 21 ноября в 19:00 с матча против Сенегала.