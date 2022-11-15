Нидерланды: как сборная выступит на чемпионате мира - прогноз

Сборная Нидерландов начнёт свой путь на чемпионате мира 21 ноября. Какие шансы у голландцев, и в каком они сейчас состоянии - в нашем материале.

История выступлений сборной Нидерландов на чемпионатах мира

Сборная Нидерландов, пожалуй, самая статусная команда из числа тех, которая ни разу не выигрывала чемпионат мира. Трижды «оранжевые» доходили до финала, но всегда проигрывали. В 1974-м сильнее была команда ФРГ, в 1978-м – Аргентина, а в 2010-м – Испания.

В 2014-м голландцы в полуфинале по пенальти проиграли всё тем же аргентинцам, но в матче за третье место одолели бразильцев. В 1998-м же голландцы уступили хорватам в споре за бронзовые медали. В общей сложности «оранжевые» десять раз участвовали на мундиалях.

Кто попал в группу со сборной Нидерландов на чемпионате мира

Сборная Нидерландов является фаворитом своей группы, но в целом квартет выглядит довольно ровным. Команда Катара как хозяин постарается пройти дальше. Сенегал, недавно выигравший Кубок Африки, имеет амбиции далеко зайти. Эквадор же всегда колючий, и от него непонятно, чего ждать.

Как выступит и какое место займёт сборная Нидерландов на чемпионате мира

Сборная Нидерландов обладает довольно сильным составом и вправе надеяться пройти далеко. Основная проблема заключается в том, что лидеры команды находятся не в лучшей форме, что может серьёзно ударить по амбициям. Из группы голландцы выходить, пожалуй, обязаны, дальше же возможны варианты.

Состав сборной Нидерландов

Вратари: Юстин Бейло («Фейеноорд»), Яспер Силлессен (НЕК), Марк Флеккен («Фрайбург»), Андрис Нопперт («Херенвен»), Ремко Пасвеер («Аякс»).

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Митчел Баккер, Джереми Фримпонг (оба – «Байер»), Дэйли Блинд, Девайн Ренсх, Юрриен Тимбер (все – «Аякс»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис, Стефан де Врей (оба – «Интер»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Тирелл Маласиа («Манчестер Юнайтед»), Паскаль Стрейк («Лидс»), Микки ван де Вен («Вольфсбург»).

Полузащитники: Стевен Бергейс, Стевен Бергвейн, Дэви Классен, Кеннет Тайлор (все – «Аякс»), Йорди Класи (АЗ), Коди Гакпо, Хави Симонс, Гус Тил (все – ПСВ), Райан Гравенберх («Бавария»), Френки де Йонг («Барселона»), Тен Копмейнерс, Мартен де Рон (оба – «Аталанта»), Ноа Ланг («Брюгге»).

Нападающие: Брайан Бробби («Аякс»), Мемфис Депай («Барселона»), Арно Данджума («Вильярреал»), Винсент Янссен («Антверпен»), Люк де Йонг (ПСВ), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд), Ваут Вегорст («Бешикташ»).

Главные потери сборной Нидерландов перед чемпионатом мира

Из-за травм нидерландцы потеряли защитника Бруно Мартинса Инди и полузащитника Жоржиньо Вейналдума. Пожалуй, отсутствие опытного хавбека может стать серьёзной проблемой для «оранжевых».

На чемпионат мира не поедет Куинси Промес. Из-за уголовного разбирательства Луи ван Галь перестал вызывать вингера «Спартака» в сборную, который набрал отличную форму. Не попал в итоговую заявку и бывший игрок «красно-белых» Гус Тиль. Также ван Галь не включил в состав команды Яспера Силлесена, Свена Ботмана, Ханса Хатебура, Райана Гравенбарха и Дониелла Малена.

Расписание матчей сборной Нидерландов

21 ноября в 19:00 – Сенегал – Нидерландов;

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25 ноября в 19:00 – Нидерландов – Эквадор;

29 ноября в 18:00 – Нидерландов – Катар.

Какие шансы сборной Нидерландов победить на чемпионате мира – прогноз

Сборную Нидерландов сложно причислить к главным фаворитам турнира. Тем не менее «оранжевые» могут далеко зайти. В конце концов ван Галу на руку может сыграть тот факт, что Френки де Йонг и Мемфис Депай играют редко и не будут чувствовать никакой усталости.

Капитан сборной Нидерландов

Виргил ван Дейк ещё недавно считался чуть ли не лучшим защитником мира. Правда, после разрыва крестообразных связок голландец не вернулся на прежний уровень, что многие отмечают. К своему статусу ван Дейк шёл долго: «Гронинген», «Селтик», «Саутгемптон», а затем был дорогущий трансфер в «Ливерпуль».

В сборную ван Дейк стал вызываться с 2015 года, а в 2018-м Рональд Куман вручил ему капитанскую повязку. В 2019-м защитник выводил свою сборную на решающий матч Лиги наций УЕФА, но тогда португальцы оказались сильнее. В 2021-м из-за разрыва крестообразных связок ван Дейк пропустил чемпионат Европы.

Главный тренер сборной Нидерландов

Луи ван Гал в третий раз возглавляет сборную Нидерландов. Начинал он карьеру в качестве помощника тренера в АЗ, потом ассистировал в «Аяксе», а затем возглавил амстердамцев и привёл их к победе в Лиге чемпионов. Затем ван Гала пригласили в «Барселону», но там больших успехов добиться не получилось. После этого наставник принял сборную Нидерландов, но не смог отобраться на чемпионат мира-2002, что стало сенсацией. После очередного неуспешного этапа в «Барселоне», казалось, что карьера наставника пошла на спад.

Однако затем ван Гал возглавил АЗ и сенсационно привёл его к чемпионству, после чего перебрался в «Баварию» и выиграл чемпионат Германии. В 2012-м наставник вновь принял сборную Нидерландов и занял третье место на чемпионате мира. Затем был этап в «МЮ», после которого тренер объявил об окончании карьеры. Однако после провала сборной Нидерландов на Евро-2020 Франк де Бур ушёл в отставку, и ван Гал в третий раз принял национальную команду.

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