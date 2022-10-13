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Чемпионат мира по футболу 2022

Балахнин будет болеть за сборную Голландии на ЧМ-2022

13 Октября 2022 • 17:30 Комментировать
Сенегал
...
Голландия
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21.11 13:00

Бывший нападающий «Ростсельмаша» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира – 2022.

Балахнин считает, что такой крупный турнир, как чемпионат мира, определяет вектор развития всего международного футбольного сообщества.

Специалист признался, что с самого раннего возраста помимо российской национальной команды болеет также и за голландцев.

«На каждом мундиале есть симпатичные команды, но поддержка сборной Нидерландов давно у меня сформировалась. К сожалению, сейчас голландцы уже не те», - цитирует бывшего футболиста «Матч ТВ».

Сборная Голландии начнёт свой путь на турнире в Катаре с матча против Сенегала. Начало – 21 ноября в 19:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Балахнин Сборная Голландии Чм-2022 Голландия
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СЕНЕГАЛ ГОЛЛАНДИЯ
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