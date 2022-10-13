Балахнин будет болеть за сборную Голландии на ЧМ-2022

Бывший нападающий «Ростсельмаша» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира – 2022.

Балахнин считает, что такой крупный турнир, как чемпионат мира, определяет вектор развития всего международного футбольного сообщества.

Специалист признался, что с самого раннего возраста помимо российской национальной команды болеет также и за голландцев.

«На каждом мундиале есть симпатичные команды, но поддержка сборной Нидерландов давно у меня сформировалась. К сожалению, сейчас голландцы уже не те», - цитирует бывшего футболиста «Матч ТВ».

Сборная Голландии начнёт свой путь на турнире в Катаре с матча против Сенегала. Начало – 21 ноября в 19:00.