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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Брайан Рой: «У Нидерландов - лучшая защита в мире»

18 Ноября 2022 • 07:33 Комментировать
Сенегал
...
Нидерланды
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21.11 19:00

Брайан Рой, бывший нападающий амстердамского «Аякса» и итальянской «Фоджи» времен выступлений там Игоря Колыванова, поделился своим мнением о предстоящем чемпионате мира в Катаре. Он считает, что нидерландская сборная, в составе которой он выступил на Евро-1992 и ЧМ-1994, обладает очень сильной обороной, несмотря на то, что ранее эта линия никогда не считалась у нидерландцев сильной.

- Мне кажется, у них лучшая защита в мире. Все играют в больших командах, все отлично делают это. Очень качественная оборона, мне кажется, это самая сильная сторона команды. В полузащите есть Френки де Йонг, но ему нужен помощник, а я его не вижу, - цитирует слова Роя fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Фоджа сборная Нидерландов Брайан Рой
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