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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Де Рон оценил старт Нидерландов на чемпионате мира

22 Ноября 2022 • 09:20 Комментировать
Сенегал
0:2
Нидерланды
окончен

Хавбек сборной Нидерландов Мартен де Рон пообщался с представителями СМИ после старта команды на чемпионате мира – 2022. В первом туре группового этапа подопечные Луи ван Галя переиграли Сенегал со счетом 2:0.

«Хороший старт. Одна любовь к победе», - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

В следующем матче групповой стадии сборная Нидерландов встретится с национальной командой Эквадора, а сенегальцы сыграют против хозяев турнира – Катара. Обе встречи состоятся 25 ноября.

Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря. Действующим обладателем титула является сборная Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Мартен де Рон сборная Нидерландов
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