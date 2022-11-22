Де Рон оценил старт Нидерландов на чемпионате мира

Хавбек сборной Нидерландов Мартен де Рон пообщался с представителями СМИ после старта команды на чемпионате мира – 2022. В первом туре группового этапа подопечные Луи ван Галя переиграли Сенегал со счетом 2:0.

«Хороший старт. Одна любовь к победе», - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

В следующем матче групповой стадии сборная Нидерландов встретится с национальной командой Эквадора, а сенегальцы сыграют против хозяев турнира – Катара. Обе встречи состоятся 25 ноября.

Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря. Действующим обладателем титула является сборная Франции.