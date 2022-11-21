​ФИФА предоставила странную информацию о посещаемости матча Сенегал – Нидерланды

В понедельник проходит матч первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Сенегала и Нидерландов. Согласно информации на официальном сайте ФИФА, на трибунах присутствует 41 721 болельщик. Эти данные являются, мягко говоря, странными. Заявленная вместимость стадиона, на котором проходит поединок, составляет 40 тысяч мест, и при этом на трибунах невооружённым глазом заметно большое число свободных мест.

Следить за последними минутами матча сборных Сенегала и Нидерландов можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что первый матч группы А проходит в воскресенье. В нём Эквадор обыграл Катар со счётом 2:0.