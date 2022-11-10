Сборная Сенегала продлила контракт с главным тренером Сиссе

Сенегальская федерация футбола (СФФ) объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Алиу Сиссе.

СФФ также сообщила в социальных сетях и о сроках действия нового договора. Теперь он будет действовать до 2024 года.

46-летний специалист является наставником национальной команды Сенегала с 2015 года. За это время Сиссе сумел достичь со сборной значительных успехов. В 2019 году Сенегал сумел выиграть серебряные медали Кубка африканских наций, а уже во время следующего его розыгрыша сборная смогла добиться победы на турнире, одолев в финале команду Египта по серии послематчевых пенальти (0:0, 4:2 пен).