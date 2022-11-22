Депай: «Нидерланды постараются сыграть лучше в следующем матче»

Один из ведущих футболистов сборной Нидерландов Мемфис Депай высказался о победе своей команды над Сенегалом в матче первого тура группового раунда чемпионата мира – 2022. «Оранжевые» выиграли со счетом 2:0, забив в голы в самой концовке встречи.

«Рад, что смог помочь команде победить. В следующем матче постараемся сыграть лучше. Игра Гакпо? Рад за него. Этот парень настоящий работяга. Надеюсь, его ждет успешная карьера. В следующим матчах у него будет много моментов, чтобы забить еще», - передает слова Мемфиса пресс-служба ФИФА.

В следующем матче сборная Нидерландов встретится с командой Эквадора. Поединок состоится в пятницу, 25 ноября.