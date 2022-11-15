Ван Дейк поддержал Мане в преддверии ЧМ-2022

Защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк высказался о травме нападающего сборной Сенегала Садио Мане. Стоит отметить, что Мане попал в окончательную заявку своей сборной на чемпиона мира – 2022, хотя сообщалось, что на его восстановление уйдет месяц.

«Думаю, что Мане не сыграет, но нам в любом случае будет тяжело в матче против Сенегала, у них прекрасная команда. Мне обидно за Садио», — цитирует ван Дейка Goal.

Футболист считает, что Мане приложит все усилия для того, чтобы сыграть на этом большом турнире, но ему будет очень сложно это сделать, просто хочется его поддержать в этой ситуации.

Сборные Нидерландов и Сенегала встретятся в матче первого тура чемпионата мира, игра состоится 21 ноября в 19:00 по мск.