Ван Галь – о людях, которые будут бойкотировать чемпионат мира: «Они правы»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь прокомментировал решение некоторых болельщиков не смотреть чемпионат мира. Напомним, бойкот связан с тем, что во время подготовки к мундиалю, в Катаре нарушались права человека.

«Некоторые люди отказываются смотреть чемпионат мира из-за нарушения человеческих прав в Катаре? Они правы. Тем не менее, я надеюсь, что мы фантастически выступим, и в финале люди захотят посмотреть, насколько мы хороши», – сказал ван Галь на пресс-конференции.

На чемпионате мира сборная Нидерландов сыграет в одной группе с Эквадором, Сенегалом, а также с хозяевами турнира в лице Катара.