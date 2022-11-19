Игроки сборной Нидерландов оскандалились в Катаре, сфотографировавшись с французским флагом

Сборная Нидерландов уже собралась в Катаре, команда ван Галя уже вовсю тренируется, и после одной из таких тренировок футболисты решили порадовать фанатов коллективным фото. Расположившись на газоне, они развернули принесенный кем-то флаг, однако случился конфуз - флаг оказался французским, а вовремя этого не заметили, фотографы уже успели сделать свое дело. И «Оранье» стали поводом для забавных насмешек.

Свой первый матч в турнире Нидерланды, которые трижды играли в финале самого престижного мирового футбольного турнира, но ни разу не победили, сыграют 21 ноября против команды Сенегала.