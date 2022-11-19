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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Игроки сборной Нидерландов оскандалились в Катаре, сфотографировавшись с французским флагом

19 Ноября 2022 • 08:59 Комментировать (1)
Сенегал
...
Нидерланды
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21.11 19:00

Сборная Нидерландов уже собралась в Катаре, команда ван Галя уже вовсю тренируется, и после одной из таких тренировок футболисты решили порадовать фанатов коллективным фото. Расположившись на газоне, они развернули принесенный кем-то флаг, однако случился конфуз - флаг оказался французским, а вовремя этого не заметили, фотографы уже успели сделать свое дело. И «Оранье» стали поводом для забавных насмешек.

Свой первый матч в турнире Нидерланды, которые трижды играли в финале самого престижного мирового футбольного турнира, но ни разу не победили, сыграют 21 ноября против команды Сенегала.

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Евро-Футбол.Ру,
сборная Нидерландов
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СЕНЕГАЛ НИДЕРЛАНДЫ
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Комментарии (1)
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ARTUR
19 Ноября 2022 в 09:06
Лишний раз подтверждает что интеллект это не про футболеров
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