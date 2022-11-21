Булыкин считает Нидерланды теневым фаворитом чемпионата мира

Бывший нападающий «Аякса» и «Твенте» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от первого матча сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре. Напомним, сегодня, 21 ноября, «оранжевые» встретятся с командой Сенегала. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Эксперт заявил, что в предстоящем матче ждёт победы Нидерландов, назвав эту команду теневым фаворитом всего турнира. Также к главным претендентам на титул россиянин причислил Аргентину, Бразилию, Бельгию, Англию и Германию.

«Ожидаю, что Нидерланды должны выиграть, но Сенегал не подарок. Ни у кого на этом чемпионате мира лёгкой прогулки не будет, даже у топов с самыми слабыми командами», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днём».

Напомним, что в одной группе с Нидерландами и Сенегалом выступают сборные Эквадора и Катара.