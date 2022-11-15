​Мане пропустит «первые матчи» сборной Сенегала на чемпионате мира

В сборной Сенегала надеются на то, что Садио Мане сыграет за команду на чемпионате мира, несмотря на полученную ранее травму. На это указывают слова Абдулайе Соу – члена правления Федерации футбола Сенегала.

«Мы рассчитываем на то, что первые матчи чемпионата мира мы сыграем без Садио. Мы надеемся выигрывать и без Садио, потому что у нас есть ещё 25 игроков», - высказался Соу, чьи слова приводит Goal.com.

Сборная Сенегала свой первый матч на чемпионате мира проведёт 21 ноября – против Голландии. Также в группе А выступят национальные команды Эквадора и Катара.

Чемпионат мира в Катаре стартует уже 20 ноября.