Непомнящий: «Сенегал без Мане - как Аргентина без Месси»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал победу сборной Нидерландов над командой Сенегала (2:0) и особенно отметил отсутствие у Сенегала лидера в лице Садио Мане. Он травмировался за несколько дней до старта мундиаля.

«Игра была ничейной, но сказалось отсутствие Мане. Сенегал без него - как Аргентина без Месси или Марадоны в своё время», - сказал тренер Metaratings.ru.

Непомнящий добавил, что поддерживал в этой игре Сенегал. Это команда, претендующая на большее, чем просто проигрывать Нидерландам, считает специалист.

Напомним, сегодня Нидерланды обыграли африканцев, забив оба гола в концовке встречи. Шансы отличиться были у обеих команд. Сначала метко пробил Коди Гакпо, а точку в игре в компенсированное время поставил Дэви Классен.