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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай покинул «Барселону» ради подготовки к ЧМ-2022

08 Ноября 2022 • 20:35 Комментировать
Сенегал
...
Нидерланды
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21.11 19:00

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай досрочно покинул стан каталонцев для подготовки к чемпионату мира в составе сборной Нидерландов.

По информации Mundo Deportivo, нападающий продолжит восстановление от травмы двуглавой мышцы бедра в расположении национальной команды под наблюдением личного специалиста. Напомним, что Мемфис не выступал в футболке «блауграны» с сентября, когда получил повреждение во время выступления за «оранжевых» в Лиге наций УЕФА.

В текущей кампании Депай провёл лишь три игры, забив один гол. Отметим, что форвард попал в расширенный список Луи ван Галя, в то время как его перспективы на «Камп Ноу» выглядят туманно.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай сборная Нидерландов
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