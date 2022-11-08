Депай покинул «Барселону» ради подготовки к ЧМ-2022

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай досрочно покинул стан каталонцев для подготовки к чемпионату мира в составе сборной Нидерландов.

По информации Mundo Deportivo, нападающий продолжит восстановление от травмы двуглавой мышцы бедра в расположении национальной команды под наблюдением личного специалиста. Напомним, что Мемфис не выступал в футболке «блауграны» с сентября, когда получил повреждение во время выступления за «оранжевых» в Лиге наций УЕФА.

В текущей кампании Депай провёл лишь три игры, забив один гол. Отметим, что форвард попал в расширенный список Луи ван Галя, в то время как его перспективы на «Камп Ноу» выглядят туманно.

