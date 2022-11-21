Булыкин: «Нидерланды всегда славились своими сильными игроками»

Бывший футболист нескольких нидерландских клубов Дмитрий Булыкин высказался о победе «оранжевых» над Сенегалом.

«Нидерланды всегда славились своими сильными игроками. В Катар приехало очень много ярких игроков. Считаю, что Нидерланды, как и Бельгия, являются тайными фаворитами на этом турнире», — заявил Булыкин в интервью изданию«Спорт-Экспресс».

По словам эксперта, победа в первой игре показала, что Луи ван Галь создал яркую команду, которая способна дать бой любому сильному сопернику.

Напомним, что Нидерланды выиграли первый матч на катарском чемпионате мира со счётом 2:0. В концовке встречи голы Коди Гакпо и Дэви Классена принесли «оранжевым» победу.