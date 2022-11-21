Форвард сборной Сенегала Диа: «Мы сами подарили Нидерландам три очка»

Нападающий сборной Сенегала Булайе Диа прокомментировал поражение своей команды в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 против Нидерландов (0:2).

«Наш соперник создавал свои шансы только тогда, когда мы допускали грубые индивидуальные или командные ошибки. Но это поражение – не приговор, ведь мы можем реабилитироваться уже в следующем матче. С завтрашнего дня мы начнём подготовку ко второму туру, у нас остаются хорошие шансы на выход из группы. Нужно сохранять хладнокровие и думать о том, как преуспеть в оставшихся двух турах», – заявил на пресс-конференции 26-летний футболист, представляющий итальянскую «Салернитану».

Во втором туре сенегальцы сыграют против Катара. Матч пройдёт 25 ноября.