​Сборная Нидерландов озвучила состав на матч с Сенегалом

В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Нидерландов сыграет против Сенегала. Рулевой «оранжевых» Луи ван Галь принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Нопперт, Дюмфрис, де Лигт, ван Дейк, Аке, Блинд, де Йонг, Бергёйс, Гакпо, Бергвейн, Янссен.

Матч между сборными Нидерландов и Сенегала стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.

Сборные Нидерландов и Сенегала выступают в группе А. В воскресенье вечером в рамках этого квартета сборная Эквадора обыграла Катар со счётом 2:0.