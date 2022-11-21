Классен стал автором самого позднего гола Нидерландов в чемпионате мира

Сборная Нидерландов начала свои выступления в чемпионате мира с победы в игре с обескровленным из-за отсутствия Садио Мане Сенегалом. Нидерландцы забили два мяча во втором тайме, причем второй из них был забит на 98 минуте 17 секунде, что стало самым поздним голом в истории участия сборной Нидерландов в чемпионатах мира.

А история эта достаточно богата - хотя Нидерланды впервые выступили в финальной части ЧМ лишь в 1974 году и с тех пор пропустили не менее четырех турниров (1982, 1986, 2002, 2018), они трижды играли в финале (1974, 1978, 2010).

Также гол Классена стал вторым в смысле самых поздних на чемпионате мира, после сегодняшнего гола Тареми.