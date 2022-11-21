«Привоз» Эдуара Менди подкосил «львов Теранги»: Нидерланды вырвали победу над Сенегалом в концовке

Во втором матче группы А и одновременно во втором понедельничном матче чемпионата мира встречались сборные Сенегала и Нидерландов.

В первых двух матчах чемпионата мира были представлены сборные из Азии, Южной Америки и Европы. Теперь к ним подключилась Африка – для начала в лице команды Сенегала. Противостояла «львам Теранги» сборная Нидерландов, которая в 2010 году завоевала серебряные медали мундиаля, в 2014 году стала на чемпионате мира четвёртой, а на предыдущий мировой форум квалифицироваться не сумела.

Девять месяцев назад Сенегал выиграл Кубок Африки, победив в финальном матче по пенальти Египет. И в рейтинге ФИФА команда Алиу Сиссе занимает самое высокое место среди африканских сборных – восемнадцатое. Что касается голландцев, то «тюльпановые» прошли период безвременья во второй половине десятых, когда не попали на два крупных турнира подряд, вышли из группы на Евро-2020 и в рейтинге ФИФА обосновались на восьмой строчке.

Болельщики московского «Спартака» предпочли бы увидеть на катарском чемпионате мира своего любимца Куинси Промеса, но Луи ван Гал не включил его в заявку на ближневосточный мундиаль. Скорее всего, дело в том, что против Промеса в Нидерландах возбуждено уголовное дело, он обвиняется в нападении на двоюродного брата, и тренер посчитал, что это может негативно повлиять на атмосферу в национальной команде.

В отчётном матче сенегальцы на первой же минуте продемонстрировали, что с ними ухо надо держать востро. Исмаила Сарр перехватил мяч на левом фланге, продвинулся вперёд и поделился сферой с Диа, чей удар был мгновенно заблокирован де Йонгом. С другой стороны, на четвёртой минуте возникла жаркая ситуация в противоположной штрафной площади. Де Лигт в зоне правого инсайда умно отдал вперёд короткий пас Янссену, который решил не бить, а прострелить, и мяч прокатился рядом с Бергвейном, не попав тому в ногу.

Сенегальцы смотрелись на фоне Нидерландов вполне себе нормально. Можно сказать, шла равная игра. В плане ударов по воротам номинальные хозяева превосходили своих оппонентов, но качество этих попыток всё же хромало. Хотя и голландцы ведь не так уж часто острили в атаке. Прорвалась однажды у «оранжевых» здоровская контратака, однако де Йонг затянул с ударом и позволил подставиться под мяч Сиссе. Ещё Блинд более-менее опасно пробивал головой – чуть левее створа.

Добротный первый тайм завершился нулевым счётом, чего в двух предыдущих матчах на чемпионате мира в Катаре не наблюдалось. Напомним, в игре Катар – Эквадор со счётом 2:0 к перерыву вели гости, а Англия во встрече с Ираном выиграла первый тайм 3:0. Сенегальцы же отказались в матче с голландцами выполнять роль мальчиков для битья.

Во втором тайме африканская команда сыграла с уклоном в оборону. На 53-й минуте ворота «львов Теранги» оказались под угрозой, но ван Дейку не хватило точности на втором этаже. Впрочем, то был единичный случай. В ответных атаках сенегальцы, в свою очередь, порой плотно прикладывались со средних дистанций, чтобы протестировать дебютировавшего за сборную Нидерландов Нопперта, и голкипер «тюльпановых» справился с ударами Диа и Гуйе.

Игра не изобиловала яркими красками, моментов был дефицит, и казалось, что это будет первая нулевая ничья на катарском мундиале. Однако грубая ошибка Эдуара Менди на выходе стала роковой для сенегальцев. Де Йонг навесил с левого фланга, а Гакпо опередил в прыжке вратаря «Челси» и головой переправил мяч в сетку (0:1).

«Львы Теранги» не опустили рук, однако спасти матч им не удалось. Нопперт, в отличие от Эдуара Менди, не допускал ошибок. Он вытащил низовой дистанционный удар Гуйе на угловой, а Бамба уже в компенсированное время плохо подстроился под навес и пробил головой отнюдь не в створ. Добавлено, кстати, ко второму тайму было восемь минут – поменьше, чем в матче Англия – Иран.

В конце компенсированного времени голландцы забили второй мяч. Этот гол сделали игроки, вышедшие на замену. Сенегальцы оголили тылы, Депай нанёс кручёный удар в левый угол, Эдуар Менди отразил его, но Дэви Классен добил мяч в сетку (0:2). Первой нулевой ничьей на чемпионате мира в Катаре пока не состоялось, хотя она была близка. По итогам стартового тура таблица группы А разделилась поровну. Лидируют с идентичными показателями Нидерланды и Эквадор: у них по три очка и разница мячей 2-0. Катар и Сенегал, соответственно, имеют ноль очков и разницу мячей 0-2.

Кирилл Иванцов