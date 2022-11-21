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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«Привоз» Эдуара Менди подкосил «львов Теранги»: Нидерланды вырвали победу над Сенегалом в концовке

21 Ноября 2022 • 21:01 Комментировать (10)
Сенегал
0:2
Нидерланды
окончен

Во втором матче группы А и одновременно во втором понедельничном матче чемпионата мира встречались сборные Сенегала и Нидерландов.

Протокол игры  
Сенегал0:2Нидерланды
  84'Гакпо Коди (0:1)
  90'Классен Дэви (0:2)
Менди ЭдуарСабали ЮссуфКулибали КалидуСиссе Пап АбуДиалло Абду 62' (Якобс Исмаил ( 62') Куяте Шейху 73' (Гуйе Папе ( 73') Гуэйе Идрисса  90'Менди Нампали  90'Диатта Крепин 74' (Джексон Николас ( 74') Диа Булайе 69' (Бамба Дьенг ( 69') Сарр Исмаила
Запасные: Лум МамадуБалло-Туре ФодеСарр Пап МатарНаме МустафаМенди ФормосГомис АльфредДьедиу ФамараДьенг СениСисс ПатеН'Диайе МуссаНдиайе Ильман
Нопперт АндрисДе Лигт Маттейс  56'Ван Дейк ВиргилАке НатанДюмфрис ДензелБлинд ДэйлиБергёйс Стивен 79' (Классен Дэви ( 79') Де Йонг ФренкиГакпо Коди 90' (Де Рон Мартен ( 90') Янссен Винсент 62' (Депай Мемфис ( 62') Бергвейн Стевен 79' (Копмейнерс Тëн ( 79')
Запасные: Де Йонг ЛюкДе Врей СтефанТейлор КеннетВегхорст ВаутСимонс ХавиБейло ЮстинПасвер РемкоТимбер ЮрриенФримпонг ЖеремиМаласиа ТиреллЛанг Ноа
21 ноября. Стадион "Аль-Тумама Стадиум".

В первых двух матчах чемпионата мира были представлены сборные из Азии, Южной Америки и Европы. Теперь к ним подключилась Африка – для начала в лице команды Сенегала. Противостояла «львам Теранги» сборная Нидерландов, которая в 2010 году завоевала серебряные медали мундиаля, в 2014 году стала на чемпионате мира четвёртой, а на предыдущий мировой форум квалифицироваться не сумела.

Девять месяцев назад Сенегал выиграл Кубок Африки, победив в финальном матче по пенальти Египет. И в рейтинге ФИФА команда Алиу Сиссе занимает самое высокое место среди африканских сборных – восемнадцатое. Что касается голландцев, то «тюльпановые» прошли период безвременья во второй половине десятых, когда не попали на два крупных турнира подряд, вышли из группы на Евро-2020 и в рейтинге ФИФА обосновались на восьмой строчке.

Болельщики московского «Спартака» предпочли бы увидеть на катарском чемпионате мира своего любимца Куинси Промеса, но Луи ван Гал не включил его в заявку на ближневосточный мундиаль. Скорее всего, дело в том, что против Промеса в Нидерландах возбуждено уголовное дело, он обвиняется в нападении на двоюродного брата, и тренер посчитал, что это может негативно повлиять на атмосферу в национальной команде.

В отчётном матче сенегальцы на первой же минуте продемонстрировали, что с ними ухо надо держать востро. Исмаила Сарр перехватил мяч на левом фланге, продвинулся вперёд и поделился сферой с Диа, чей удар был мгновенно заблокирован де Йонгом. С другой стороны, на четвёртой минуте возникла жаркая ситуация в противоположной штрафной площади. Де Лигт в зоне правого инсайда умно отдал вперёд короткий пас Янссену, который решил не бить, а прострелить, и мяч прокатился рядом с Бергвейном, не попав тому в ногу.

Сенегальцы смотрелись на фоне Нидерландов вполне себе нормально. Можно сказать, шла равная игра. В плане ударов по воротам номинальные хозяева превосходили своих оппонентов, но качество этих попыток всё же хромало. Хотя и голландцы ведь не так уж часто острили в атаке. Прорвалась однажды у «оранжевых» здоровская контратака, однако де Йонг затянул с ударом и позволил подставиться под мяч Сиссе. Ещё Блинд более-менее опасно пробивал головой – чуть левее створа.

Добротный первый тайм завершился нулевым счётом, чего в двух предыдущих матчах на чемпионате мира в Катаре не наблюдалось. Напомним, в игре Катар – Эквадор со счётом 2:0 к перерыву вели гости, а Англия во встрече с Ираном выиграла первый тайм 3:0. Сенегальцы же отказались в матче с голландцами выполнять роль мальчиков для битья.

Во втором тайме африканская команда сыграла с уклоном в оборону. На 53-й минуте ворота «львов Теранги» оказались под угрозой, но ван Дейку не хватило точности на втором этаже. Впрочем, то был единичный случай. В ответных атаках сенегальцы, в свою очередь, порой плотно прикладывались со средних дистанций, чтобы протестировать дебютировавшего за сборную Нидерландов Нопперта, и голкипер «тюльпановых» справился с ударами Диа и Гуйе.

Игра не изобиловала яркими красками, моментов был дефицит, и казалось, что это будет первая нулевая ничья на катарском мундиале. Однако грубая ошибка Эдуара Менди на выходе стала роковой для сенегальцев. Де Йонг навесил с левого фланга, а Гакпо опередил в прыжке вратаря «Челси» и головой переправил мяч в сетку (0:1).

«Львы Теранги» не опустили рук, однако спасти матч им не удалось. Нопперт, в отличие от Эдуара Менди, не допускал ошибок. Он вытащил низовой дистанционный удар Гуйе на угловой, а Бамба уже в компенсированное время плохо подстроился под навес и пробил головой отнюдь не в створ. Добавлено, кстати, ко второму тайму было восемь минут – поменьше, чем в матче Англия – Иран.

В конце компенсированного времени голландцы забили второй мяч. Этот гол сделали игроки, вышедшие на замену. Сенегальцы оголили тылы, Депай нанёс кручёный удар в левый угол, Эдуар Менди отразил его, но Дэви Классен добил мяч в сетку (0:2). Первой нулевой ничьей на чемпионате мира в Катаре пока не состоялось, хотя она была близка. По итогам стартового тура таблица группы А разделилась поровну. Лидируют с идентичными показателями Нидерланды и Эквадор: у них по три очка и разница мячей 2-0. Катар и Сенегал, соответственно, имеют ноль очков и разницу мячей 0-2.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (10)
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Barca mes que un club
21 Ноября 2022 в 21:54
Голландцы в конце всё же заслуженно вырвали победу у чемпионов Африки. Хорошее начало для оранжевых.
pol-black
21 Ноября 2022 в 21:34
Отлично отыграли оранье! По крайней мере для первого матча и против сильного соперника. Порадовали 😁⚽⚽
Barca mes que un club
21 Ноября 2022 в 21:51
Поздравляю с победой " оранжевых "🇳🇱⚽️Не болею за Нидерланды, но в ряде матчей отдаю им предпочтение, для меня это своего рода уголок Барселоны)
redwhite1959
21 Ноября 2022 в 21:16
Обратил внимание на такую особенность - угловые Гакпо в подавляющем большинстве случаев ( 6-ть из 7-ми ) подавал в район 11-метровой отметки, куда Менди выйти не мог. И лишь один раз подал во вратарскую - Менди этот мяч перехватил. Учитывая, что с 11 метров головой некоторые бьют также сильно как и ногой, такая схема розыгрыша корнера вполне оправдана. Среди голландцев очень понравился Аке - и в защите грамотно отыграл и впереди старался помочь. И кипер из "Херенвена" тоже в порядке!
pol-black
21 Ноября 2022 в 21:35
Кипер отличный матч выдал! Дебют удался.
sagittarius
21 Ноября 2022 в 21:11
У Сенегала прослеживается типичная для африканских сборных проблема с обороной. Так-то команда качественная, это заметно.
ARTUR
21 Ноября 2022 в 21:07
Хороший , динамичный матч , даже как то жалко очень добротную команду Сенегала , все задумки Ввн Галла они разгадывали , жаль травму получил их лидер обороны , первый гол , обычный фукс игрок даже смотрел не в ту сторону )) Менди подарил этот гол . Ван Гал все таки сильный тактик , очень успешные замены . Жаль нет Мане , очень жаль что нет двух шикарных игроков Саллаха и Мане ..а с Сенегалом намучаются все )) Катар я думаю они вынесут , с эквадором потягаются .
sagittarius
21 Ноября 2022 в 21:13
Лидер обороны у них, как мне кажется, всё таки Кулибали.
ARTUR
21 Ноября 2022 в 21:18
Кулибари цементирует и разрушает , а тот еще больше к началу атаки через него почти все атаки начинались . Кулибали конечно глыба , вообще мне нравится состав африканцев .
Element-22
21 Ноября 2022 в 21:05
Не знаю, насколько голландцы заслужили эту победу, но не ожидал точно, что 11 негров могут 90 минут отыграть в такой вышкаленный футбол) за дисциплину и Снуп Дога на мостике притоплю за них в этой группе. А оранье без опорника дальше будет тяжело. Сколько раз Де Йонг провалил середину? Хоть пасом нивелировал.
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