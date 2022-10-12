Ван Галь следит за Маленом и Данджумой в преддверии ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Голландии во главе с Луи ван Галем в преддверии чемпионата мира - 2022 начал следить за нидерландскими нападающими, выступающими в чемпионатах Германии и Испании. В частности, внимание специалистов приковано к Дониэллу Малену, выступающему за дортмундскую «Боруссию», и к Арно Данджуме, играющему за «Вильярреал».

Ранее у обоих игроков были проблемы, связанные с травмами.

Помощник главного тренера Дэнни Блинд подтвердил, что оба очень важны для национальной сборной и еще могут быть вызваны.

Сборная Голландии начнёт свой путь на турнире в Катаре с матча против Сенегала. Игра начнётся 21 ноября в 19:00.