Бергвейн прокомментировал победу над Сенегалом

Нападающий сборной Нидерландов Стевен Бергвейн высказался о победе над Сенегалом в стартовой игре катарского ЧМ-2022.

«С мячом мы были не так хороши. Но даже в такой игре самое главное — победить. Нам нужно идти от игры к игре. Посмотрим, что будет дальше», — заявил форвард амстердамского «Аякса», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Также игрок не стал критиковать судейство, лишь отметив, что иногда главный арбитр свистел рано.

Подопечные Луи ван Галя одержали победу со счётом 2:0, четвёртый матч подряд в рамках мундиаля сыграв без пропущенных мячей.