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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ван Галь: «Сборная Нидерландов сыграла не лучшим образом»

21 Ноября 2022 • 22:57 Комментировать
Сенегал
0:2
Нидерланды
окончен

Рулевой сборной Нидерландов Луи ван Галь не слишком доволен выступлением своей команды в матче против Сенегала, несмотря на победу.

Встреча первого тура группового этапа чемпионата мира завершилась победой нидерландцев – 2:0. На 84-й минуте отличился Коди Гакпо, а на 99-й своё имя на табло записал Дэви Классен.

«Сенегал имел три хороших голевых шанса, но у нас есть хороший вратарь, знающий своё дело, – отмечает ван Галь вклад Андриса Нопперта. – Коди Гакпо также сыграл решающую роль – я не заменял его, зная о его сильных сторонах.

В целом мы выглядели не очень хорошо, слишком часто дарили соперникам мяч – нужно действовать компактнее. Возможно, сказалась нервозность», – заявил ван Галь на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь Чемпионат Мира Сборная Сенегала Коди Гакпо сборная Нидерландов Андрис Нопперт
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