Ван Галь сообщил о серьёзной потере сборной Нидерландов

Сборная Нидерландов не сможет рассчитывать на помощь нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая в поединке первого тура группового раунда чемпионата мира – 2022 против национальной команды Сенегала. Об этом в разговоре с представителями СМИ заявил главный тренер Луи ван Галь.

«Потеря Депая для нас будет таким же ударом, как для соперника отсутствие Мане. Нам очень сильно будет не хватать Мемфиса. Это наш лучший голеадор и мастер ассистов», - передает слова специалиста National News.

Матч Нидерланды – Сенегал состоится в понедельник, 21 ноября, начало – 19:00 по московскому времени.