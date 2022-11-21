Мане высказался о шансах Сенегала на ЧМ-2022

Звездный нападающий Садио Мане, пропускающий чемпионат мира – 2022 в Катаре, высказался о перспективах сборной Сенегала на мундиале.

«Сегодня Сенегал начнет борьбу на чемпионате мира. Я уверен, что команда превзойдет себя и будет подходить к каждой игре как к финалу. Вся страна будет поддерживать парней у экранов телевизоров. Мои партнеры будут сражаться за Сенегал, они будут сплочены как единый организм», - гласит сообщение Садио в социальных сетях.

Сенегал стартует на чемпионате мира поединком против национальной команды Нидерландов. Встреча состоится сегодня, 21 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.