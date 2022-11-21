​На матче Сенегал – Нидерланды полно свободных мест

Во втором матче понедельника на чемпионате мира играют сборные Сенегала и Нидерландов. Матч уже начался, а на трибунах стадиона невооружённым глазом по ТВ-картинке видно большое число свободных мест. Это довольно странно, учитывая статус турнира и относительно небольшую вместимость стадиона – он способен принять 40 тысяч болельщиков.

Следить за развитием событий в матче между сборными Сенегала и Нидерландов можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что первый матч в группе А состоялся в воскресенье. В нём сборная Эквадора обыграла Катар со счётом 2:0 благодаря дублю Эннера Валенсии.