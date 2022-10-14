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Чемпионат мира по футболу 2022

Нигматуллин: «Чемпионат мира не пострадает от неучастия нашей сборной»

14 Октября 2022 • 11:32 Комментировать (1)
Сенегал
...
Голландия
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21.11 13:00

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от чемпионата мира, который пройдёт в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря.

Напомним, что в этом турнире не примет участия национальная команда России, так как ранее ФИФА и УЕФА отстранили наши клубы и сборные от всех международных турниров.

По мнению Нигматуллина, мировое первенство не пострадает от отсутствия там российской команды.

«Конечно, я буду смотреть матчи чемпионата мира в Катаре, но только избранные игры, немного. Матчи с участием сборной России, конечно же, гораздо интереснее смотреть, но, к сожалению, турнир не пострадает от неучастия нашей сборной», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

К числу претендентов на победу в турнире экс-голкипер отнёс команды Англии, Бразилии и Аргентины, но не исключил того, что возможны и сенсации.   

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Руслан Нигматуллин Чемпионат Мира
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СЕНЕГАЛ ГОЛЛАНДИЯ
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Комментарии (1)
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unencewale
14 Октября 2022 в 12:19
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