Нигматуллин: «Чемпионат мира не пострадает от неучастия нашей сборной»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от чемпионата мира, который пройдёт в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря.

Напомним, что в этом турнире не примет участия национальная команда России, так как ранее ФИФА и УЕФА отстранили наши клубы и сборные от всех международных турниров.

По мнению Нигматуллина, мировое первенство не пострадает от отсутствия там российской команды.

«Конечно, я буду смотреть матчи чемпионата мира в Катаре, но только избранные игры, немного. Матчи с участием сборной России, конечно же, гораздо интереснее смотреть, но, к сожалению, турнир не пострадает от неучастия нашей сборной», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

К числу претендентов на победу в турнире экс-голкипер отнёс команды Англии, Бразилии и Аргентины, но не исключил того, что возможны и сенсации.