Гакпо забил свой дебютный гол на ЧМ головой – в 106 матчах за клуб он сделал это всего однажды

Вингер сборной Нидерландов Коди Гакпо забил непривычным для себя способом.

Именно точный удар футболиста ПСВ на 84-й минуте открыл счёт в матче против Сенегала и помог «оранжевым» вырвать победу (2:0) в поединке первого тура групповой стадии чемпионата мира. Гакпо забил в своём дебютном матче на мундиале, сделав это головой – за все 106 матчей в рамках чемпионата Нидерландов 23-летний игрок забивал со второго этажа всего один раз.

В активе Коди Гакпо четыре гола в десяти встречах за национальную команду с момента дебюта в 2021 году.

В составе ПСВ вингер отметился 13 голами и 17 ассистами в 24 матчах текущего сезона.