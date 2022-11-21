Кавазашвили считает, что сборной Нидерландов не хватает Промеса

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что сборной Нидерландов не хватает нападающего «красно-белых» Куинси Промеса. Нидерланды одержали победу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира – 2022 над Сенегалом со счетом 2:0.

«Честно? После первого тайма расхотелось смотреть. Я не ожидал, что Нидерланды выиграют. Промес усилил бы сборную, его не хватает», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.

По мнению эксперта, Промес находится в отличной форме, он бы очень помог национальной команде, ведь он демонстрирует замечательный футбол.

В следующем туре сборная Нидерландов сыграет с Эквадором, матч пройдет 25 ноября в 19:00 по мск.