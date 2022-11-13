Сенегал: сможет ли африканская сборная выйти из группы

Сборная Сенегала стартует на чемпионате мира 2022 во второй день турнира, где соперником станут Нидерланды. Рассказываем об африканской сборной и оцениваем её шансы.

История выступлений сборной Сенегала на чемпионатах мира

Для сборной Сенегала нынешний чемпионат мира третий в истории. В 2002 году «львы Теранги» сотворили настоящую сенсацию. Сенегальцы обыграли сборную Франции, что предопределило выход из группы со второго места. В 1/8 были повержены шведы, и на тот момент «львы Теранги» повторили наивысшее достижение для африканских сборных. В четвертьфинале в овертайме сенегальцы всё же проиграли туркам.

Четыре года назад сенегальцы не вышли из группы по специфическим дополнительным показателям. Африканцы закончили групповой этап с японцами с идентичными показателями, но по очкам фейр-плей остались позади азиатов.

Кто попал в группу со сборной Сенегала на чемпионате мира

Африканцы попали в очень ровную группу, где все четыре команды имеют шансы на выход в следующий этап. На бумаге голландцы выглядят фаворитами, за Катар говорит статус хозяина чемпионата, а эквадорцы всегда довольно неуступчивые. В общем, борьба будет очень напряжённой.

Как выступит и какое место займёт сборная Сенегала на чемпионате мира

Сборная Сенегала подходит к чемпионату мира в статусе тёмной лошадки, которая может стать настоящей сенсацией. В стране выросло сумасшедшее поколение, где в каждой линии есть игроки из топ-чемпионатов. У Сенегала есть настоящие звёзды мирового футбола в лице Калиду Кулибали и Садио Мане. На Кубке Африки-2021 «львы Теранги» показали себя с лучшей стороны и заслуженно взяли трофей. Если не случится каких-то внутренних проблем, то подопечные Алиу Сиссе могут далеко зайти.

Состав сборной Сенегала

Вратари: Сени Дьенг («КПР»), Альфред Гомис («Ренн»), Эдуар Менди («Челси»).

Защитники: Пап Абу Сиссе («Олимпиакос»), Абду Диалло («РБ Лейпциг»), Исмаиль Якобс («Монако»), Калиду Кулибали («Челси»), Формоз Менди («Адана Демирспор»), Юссуф Сабали («Бетис»), Фоде Балло-Туре («Милан»).

Полузащитники: Пате Сисс («Райо Вальекано»), Крепен Диатта («Монако»), Идрисса Гуйе («Эвертон»), Пап Гуйе («Марсель»), Шейху Куяте («Ноттингем Форест»), Мамаду Лум («Рединг»), Нампалис Менди («Лестер»), Мустафа Наме («Пафос»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»).

Нападающие: Булайе Диа («Салернитана»), Амаду Бамба Дьенг («Марсель»), Николас Джексон («Вильярреал»), Садьо Мане («Бавария»), Илиман Ндиай («Шеффилд Юнайтед»), Исмаила Сарр («Уотфорд»), Фамара Дьедиу («Аланьяспор»).

Главные потери сборной Сенегала перед чемпионатом мира

Было непонятно, будет ли готов к чемпионату мира Пап Абу Сиссе. У защитника «Олимпиакоса» была проблема с бедром, которую он пытался решить и справился с этим. Мимо же чемпионата мира у сенегальцев пролетели молодой защитник Ноа Фадига и опытный полузащитник Жозеф Лопи, у которых травмы. Также не сыграет на мундиале защитник Салиу Сисс, но это решение тренера.

Расписание матчей сборной Сенегала

21 ноября в 19:00 – Сенегал – Нидерланды;

25 ноября в 16:00 – Катар – Сенегал;

29 ноября в 18:00 – Эквадор – Сенегал.

Реклама

Какие шансы сборной Сенегала победить на чемпионате мира – прогноз

Выиграть чемпионат мира сборная Сенегала не сможет, но зайти далеко ей вполне по силам. Это сильная команда с хорошими исполнителями во всех линиях, а Алиу Сиссе выглядит вдумчивым тренером. Сенегальцы точно должны ставить задачу по выходу из группы, но этим могут и не ограничиться.

Капитан сборной Сенегала

Капитаном сборной является Калиду Кулибали. 31-летний защитник прекрасно известен в Европе по выступлениям за «Наполи», а с лета он защищает цвета «Челси». Приз лучшему защитнику Серии А по итогам сезона-2018/19 сам по себе доказывает его уровень.

Кулибали мог приехать в Катар в качестве игрока сборной Франции. Он выступал за молодёжную команду этой страны и даже сыграл на чемпионате мира. Однако вызова в главную команду не дождался, после чего принял приглашение с исторической родины. За Сенегал Кулибали сыграл на чемпионате мира-2018, в 2019-м взял серебро Кубка Африки, а в 2021-м завоевал главный континентальный трофей.

Главный тренер сборной Сенегала

Возглавляет национальную команду Алиу Сиссе. Хотя он и сенегалец по паспорту, его сложно назвать продуктом внутренней системы. Всю свою карьеру Сиссе отыграл во Франции, кроме четырёх сезонов в Англии. В качестве игрока он ездил на чемпионат мира-2002 в составе сенегальцев, где был капитаном сборной.

Во Франции Сиссе начинал тренерскую карьеру, работав в малоизвестном «Луан-Куизо». С 2012-го он работал в штабе сборной Сенегала, а в 2015-м возглавил её. Пока работа Сиссе выглядит сверхуспешной: два попадания на чемпионат мира, два финала Кубка Африки, один из которых был выигран.

Где смотреть матчи сборной Сенегала на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на LiveResult.Ru.