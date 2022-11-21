Бывший игрок сборной Нидерландов Марсиано Винк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил перспективы «оранжевых» на чемпионате мира в Катаре. Напомним, сегодня, 21 ноября, Нидерланды встретятся с командой Сенегала. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.

- В каком сейчас состоянии сборная Нидерландов?

- В каждой линии нашей команды есть сильные игроки, ван Дейк незаменим в центре защиты, на флангах большой выбор у ван Галя. В центре полузащиты ключевой игрок Френки де Йонг, от него много зависит. Не сыграет Депай в первой игре, это большая проблема. Но он обязательно поправится во время чемпионата мира. В целом, я бы не сказал, что Нидерланды очень большой фаворит в борьбе за титул, может быть из-за моего суеверия.

- На кого в Нидерландах обратить внимание, кроме больших звёзд?

- Вы правы, все знают Депая, де Йонга, ван Дейка. Но я очень верю в молодёжь, в любой команде ван Галя она очень важна. Кеннет Тейлор, Хави Симонс и Жереми Фримпонг могут стать открытиями этого турнира.

- До какого этапа сборная Нидерландов способна дойти?

- Я думаю, что команда будет в четвертьфинале, но хотелось бы верить, что она сможет выйти хотя бы в полуфинал, а там мы подумаем о большем.