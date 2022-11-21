Ван Дейк – о победе над Сенегалом: «Понимаем, что должны играть лучше»

Центральный защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк поделился впечатлениями от матча против сборной Сенегала (2:0).

Коллектив Луи ван Галя сумел вскрыть оборону соперников только на 84-й минуте, а в компенсированное время удвоил своё преимущество.

«Сегодня мы победили, но мы прекрасно осознаём, что должны играть лучше, – заявил на пресс-конференции ван Дейк. – Владея мячом, мы иногда форсировали события, что делало нас уязвимыми для контратак Сенегала – необходимо прибавить в этом компоненте, поскольку наш следующий соперник – сборная Эквадора – очень умело использует подобные провалы», – отметил футболист «Ливерпуля».