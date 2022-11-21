Депай — о Гакпо: «Он трудяга, надеюсь, что его ждёт хорошая карьера»

Один из лидеров нидерландской сборной Мемфис Депай отреагировал на победу своей команды над Сенегалом в первом туре ЧМ-2022.

«Очень рад за Гакпо. Он трудяга. Надеюсь, его ждёт хорошая карьера. Отличный человек. Уверен, у него ещё будут моменты, как сегодня», — заявил форвард «Барселоны» после успешного матча.

Также Депай отметил, что Нидерланды уже сконцентрированы на следующем поединке, однако думать об Эквадоре они будут уже завтра. По мнению нападающего, необходимо прибавить в предстоящей игре.

Свой путь в Катаре «оранжевые» начали с непростой победы со счётом 2:0 благодаря мячам Коди Гакпо и Дэви Классена.