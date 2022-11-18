Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мане перенёс операцию на малоберцовой кости

18 Ноября 2022 • 00:39 Комментировать
Сенегал
...
Нидерланды
1 5.70 X 3.70 2 1.65
21.11 19:00

Форвард сборной Сенегала Садио Мане успешно прооперирован. В Лондоне форварду произвели рефикацию сухожилия к головке правой малоберцовой кости. Теперь он вернётся в Мюнхен, где выступает за местную «Баварию», сообщает клубная пресс-служба. В Германии он пройдёт курс реабилитации.

Ранее стало известно, что Мане официально пропустит мундиаль в Катаре. Травмировался форвард в игре против бременского «Вердера» (6:1). Его сборная выступит в квартете А. В соперниках – Нидерланды, Катар и Эквадор.

Напомним, на счету Садио Мане 34 забитых мяча за сборную Сенегала. По этому показателю он лучший в истории своей сборной.

Мане участвовал в составе сборной Сенегала на мундиале в России в 2018 году. Однако тогда его команда не вышла из группы Н, где африканцы встречались с Колумбией, Японией и Польшей. Зато вместе с Сенегалом Мане выиграл Кубок Африки - 2022, обыграв в финале Египет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Сенегала Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕНЕГАЛ НИДЕРЛАНДЫ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
00:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
У сборной Аргентины есть проблемы с двумя футболистами в преддверии ЧМ-2022
00:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сорокин – о Катаре: «С размещением или транспортом проблем быть не должно»
00:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мане перенёс операцию на малоберцовой кости
00:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тотти: «Чемпионат мира без Италии похож на Рим без Колизея»
00:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сорокин: «Около 350 россиян задействовано на Чемпионате Мира»
17 Ноября
23:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колыванов: «Хочется, чтобы Месси стал чемпионом мира» 1
23:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналду: «Месси — это волшебный игрок» 1
23:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агент: «Погба хочет дать «Ювентусу» то, что клуб заслуживает»
22:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Журналист сообщил, что Катар подкупил восемь игроков сборной Эквадора, чтобы выиграть матч открытия ЧМ-2022 3
22:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Анхель Корреа заменит Николаса Гонсалеса в составе Аргентины на ЧМ
22:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мане не примет участия на ЧМ-2022 1 официально
21:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пиняев рассказал о своей мечте
21:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Самолёт сборной Польши, отправившийся на ЧМ-2022, до границы сопровождали истребители F-16
19:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Защитник сборной Англии Уокер пропустит матч первого тура ЧМ-2022 против Ирана
19:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Почеттино - Месси: «Ты обязан подтвердить, как Марадона и Пеле, своё положение» 1
Все новости
Рекомендуем