Мане перенёс операцию на малоберцовой кости

Форвард сборной Сенегала Садио Мане успешно прооперирован. В Лондоне форварду произвели рефикацию сухожилия к головке правой малоберцовой кости. Теперь он вернётся в Мюнхен, где выступает за местную «Баварию», сообщает клубная пресс-служба. В Германии он пройдёт курс реабилитации.

Ранее стало известно, что Мане официально пропустит мундиаль в Катаре. Травмировался форвард в игре против бременского «Вердера» (6:1). Его сборная выступит в квартете А. В соперниках – Нидерланды, Катар и Эквадор.

Напомним, на счету Садио Мане 34 забитых мяча за сборную Сенегала. По этому показателю он лучший в истории своей сборной.

Мане участвовал в составе сборной Сенегала на мундиале в России в 2018 году. Однако тогда его команда не вышла из группы Н, где африканцы встречались с Колумбией, Японией и Польшей. Зато вместе с Сенегалом Мане выиграл Кубок Африки - 2022, обыграв в финале Египет.