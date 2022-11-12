Каррера: «Промес заслужил быть в сборной Нидерландов»

Бывший наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера высказался о пропуске Куинси Промесом катарского чемпионата мира.

«Куинси заслужил быть в сборной Нидерландов своей игрой на поле. Тренер мог связать выбор состава с политикой», – заявил итальянский специалист в интервью «Спорт-Экспрессу». Каррера допустил наличие более достойных кандидатов, но, по его словам, такое тяжело представить.

Отметим, что звезда «красно-белых» Промес не попал даже в предварительную заявку «оранжевых» на предстоящий турнир. По информации местных СМИ, этоможет быть связано с уголовным делом Промеса.

