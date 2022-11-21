Тренер сборной Сенегала высказался о потере Мане

Рулевой сборной Сенегала Алиу Сиссе высказался о травме лидера команды Садио Мане. Звездный нападающий получил повреждение перед стартом чемпионата мира – 2022.

«Мне очень жаль как самого Садио, так и всю команду. Но здоровье превыше всего. Конечно, Мане очень важен для сборной. Думаю, это ни для кого не секрет. Однако у нас есть группа опытных футболистов, которые готовы повести команду за собой. Раньше мы уже играли без Садио», - передает слова специалиста National News.

Сборная Сенегала стартует на мундиале в Катаре поединком против Нидерландов. Встреча пройдет сегодня, 21 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.